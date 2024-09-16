Инцидент со стрельбой в гольф-клубе может быть очередной попыткой покушения на кандидата в президенты США от республиканцев, считают в ФБР.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

Как пишет BBC, представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что на расследование произошедшего брошены "все ресурсы".

По словам представителя Секретной службы их сотрудник заметил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь. После этого очевидец увидел, как мужчина бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

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Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули его не задели. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro.

Участники пресс-конференции пояснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае экс-президент и кандидат в президенты был в нескольких лунках, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин. Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца. После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

Покушение на Трампа - реакция экс-президента

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу возле его гольф-клуба.

"Рядом со мной были слышны выстрелы. Прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", - заявил он.

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