В нее также вошли Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия заключили новый союз. Они организовали группу "Голубого" Тихоокеанского партнерства.

Об этом стало известно из официальной публикации на сайте Белого дома.

В совместном заявлении упомянутых стран сказано, что регион, включающий Тихоокеанские острова, составляет около пятой части земной поверхности. Сейчас он отражает многие глобальные мировые проблемы, например, изменения климата, пандемию COVID-19 и давление автократических режимов на международный порядок. Поэтому члены Форума тихоокеанских островов, который выступает главной движущей силой регионального взаимодействия, организовались для решения актуальных задач.

На протяжении 23 и 24 июня в Вашингтоне проходили консультации официальных лиц США, Британии, Японии, Австралии и Новой Зеландии с тихоокеанскими дипломатическими миссиями и другими партнерами. Эти встречи привели в действие "неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки приоритетов Тихоокеанского региона". В результате было организовано "Голубое" Тихоокеанское партнерство.

Цели новообразованной группы

Наращивание существующих усилий по поддержке приоритетов Тихоокеанского региона в соответствии с готовящейся Стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года для голубого тихоокеанского континента. Участники Партнерства составят карту существующих и спланируют будущие проекты, стремясь правильно направить ресурсы, устранить дублирование и ликвидировать пробелы.

Укрепление тихоокеанского регионализма. Группа установит связи с правительствами стран Тихоокеанского региона и Форумом тихоокеанских островов, способствуя более тесному и регулярному взаимодействию со своими правительствами.

Расширение возможностей для сотрудничества между Тихоокеанским регионом и миром. Страны Партнерства будут поощрять и способствовать более активному взаимодействию с Тихоокеанским регионом любых других партнеров, разделяющих ценности Тихоокеанского региона и стремящихся конструктивно и прозрачно работать на благо жителей региона.

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