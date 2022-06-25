Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы Украина могла продолжать защищать себя.

США стремятся, чтобы суверенитет Украины полностью уважали, а территориальная целостность Украины полностью восстановилась.

Об этом говорилось в интервью украинской службе "Голоса Америки" заявил бывший пресс-секретарь Пентагона, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о цели, с которой США предоставляют вооружение Украине (чтобы могла защититься, нанести поражение россиянам, вытолкнуть их за границы и выиграть войну или что-то другое), Кирби отметил: "Мы на самом деле сосредоточены на том, чтобы Украина могла продолжать защищать себя, свой суверенитет, свой народ, свою территориальную целостность. И очевидно борьбу ведут украинцы, только они определяют, какие операции будут проводить, это их право. Оснащение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь их. Это украинская собственность, они решают, как ее используют. Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважали, территориальная целостность Украины полностью восстановилась, но как это будет определено... Путин должен закончить эту войну, но господин Зеленский может определить, как будет выглядеть победа для него".

Он отметил, что с помощью предоставленного оружия украинцы уже проводят контрнаступление на отдельных направлениях, а у США нет позиции относительно того, как американское вооружение должно быть применено - это дело Украины.

"Украинцы уже проводят контрнаступление в их собственной стране. Посмотрите, что они делают. На юг, на Харьков на севере, где русские почти полностью окружили город, но их отталкивают до границы. Господин Зеленский - главнокомандующий своих Вооруженных сил. Мы уважаем, что он имеет право определять, как он собирается использовать эти силы. Как он собирается определять победу. Наша работа заключается в том, чтобы у него были доступные инструменты, чтобы сделать это эффективным способом", - отметил Кирби.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что победой посчитает выход ВСУ на линию разграничения, установленную на 24 февраля. Возврат ранее оккупированных территорий Крыма и Донбасса, как считает президент, должно происходить за столом переговоров.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику обратно.

США передали Украине HIMARS. Официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы для ударов по территории Российской Федерации. Американская сторона подчеркивала, что Украина сама будет принимать решения, на какие расстояния применять HIMARS.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстоянии от 40 до 300 км. Украинская сторона получает боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 80 км

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

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