Александр Лукашенко, обвиняя Польшу в намерении присоединить Гродненскую область, пытается таким образом легитимизировать присутствие российских силовиков в стране для помощи в подавлении протестов в Беларуси.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала политолог-международница Юлия Осмоловская.
"Это плод фантазии Лукашенко, однако у него есть абсолютно понятная цель. Заявление рассчитано на внутреннего потребителя и подразумевает обоснование возможности введения или усиления силового присутствия со стороны России, о чем мы уже слышим от господина Путина - намек на то, что они готовы приступить", - сказала политолог.
По мнению Осмоловской, Лукашенко пытается "разыграть сепаратистскую карту".
"Мы сейчас видим, что эта сепаратистская карта с Гродненской областью будет разыгрываться для того, чтобы легитимизировать усиление силовых структур Беларуси и присутствие российских партнеров", - сказала Осмоловская.
Политолог подчеркнула, что часть населения Беларуси верит таким заявлениям.
"Господин Лукашенко достаточно убедительно говорит о том, во что он верит, есть часть населения Беларуси преклонного возраста, со старыми стереотипами о НАТО и его отношение к СССР, и все эти вещи специально психологически нагнетаются и действуют на определенную часть", - сказала Осмоловская.
Что сказал Лукашенко о Польше: реакция Варшавы и Москвы
- Лукашенко сказал, что власти Польши будут пытаться присоединить Гродненскую область, и что "они об этом открыто говорят и спят и видят". По словам Лукашенко, Беларусь пытается навести порядок на западе страны, куда переброшены военные.
- Президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков, и правоохранители "помогут в случае необходимости".
- Из-за антипольского заявления Лукашенко посла Беларуси в Польше вызвали "на ковер" в МИД Польши.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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