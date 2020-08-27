По мнению эксперта, Лукашенко пытается "разыграть сепаратистскую карту".

Александр Лукашенко, обвиняя Польшу в намерении присоединить Гродненскую область, пытается таким образом легитимизировать присутствие российских силовиков в стране для помощи в подавлении протестов в Беларуси.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала политолог-международница Юлия Осмоловская.

"Это плод фантазии Лукашенко, однако у него есть абсолютно понятная цель. Заявление рассчитано на внутреннего потребителя и подразумевает обоснование возможности введения или усиления силового присутствия со стороны России, о чем мы уже слышим от господина Путина - намек на то, что они готовы приступить", - сказала политолог.

По мнению Осмоловской, Лукашенко пытается "разыграть сепаратистскую карту".

"Мы сейчас видим, что эта сепаратистская карта с Гродненской областью будет разыгрываться для того, чтобы легитимизировать усиление силовых структур Беларуси и присутствие российских партнеров", - сказала Осмоловская.

Политолог подчеркнула, что часть населения Беларуси верит таким заявлениям.

"Господин Лукашенко достаточно убедительно говорит о том, во что он верит, есть часть населения Беларуси преклонного возраста, со старыми стереотипами о НАТО и его отношение к СССР, и все эти вещи специально психологически нагнетаются и действуют на определенную часть", - сказала Осмоловская.

Что сказал Лукашенко о Польше: реакция Варшавы и Москвы

Лукашенко сказал, что власти Польши будут пытаться присоединить Гродненскую область, и что "они об этом открыто говорят и спят и видят". По словам Лукашенко, Беларусь пытается навести порядок на западе страны, куда переброшены военные.

Президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков, и правоохранители "помогут в случае необходимости".

Из-за антипольского заявления Лукашенко посла Беларуси в Польше вызвали "на ковер" в МИД Польши.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: Андрей Василюк