Специальный представитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, которое Украина передала РФ в соответствии с Будапештским меморандумом в 1994 году, и так было российским. Почему, собственно, он решил об этом вспомнить? Думаю, что эти слова - это пока пристрелка. Дело в том, что, судя по всему, относительно адекватные люди в новой американской администрации, которые отвечают за внешнеполитический блок - Волц и Рубио - теряют влияние и могут потерять должности. Им на замену может прийти тот же Греннелл (в прошлом году перед выборами президента США его называли вероятным кандидатом на пост Государственного секретаря). Но, если за внешнюю политику будут отвечать Трамп и Гренелл, не трудно догадаться, к каким решениям это может привести.

Дело в том, что если администрация Байдена пыталась удержать существовавший ранее мировой порядок, то администрация Трампа исходит из того, что "нет ничего плохого в том, что мировой порядок разрушен, давайте примем участие в этом процессе, а, возможно, даже его возглавим". В этом смысле можно вспомнить заявления по Канаде: Трамп обещал, что в случае расширения США, Канада станет 51-м штатом. Или Гренландии, которая, очевидно, в таком замысле может стать 52-м штатом.

Для трампистов принцип территориальной целостности и суверенитета, а также международно признанных границ, ничего не значит. И, наконец, если тем сам планируешь выступить агрессором, который хочет аннексировать чужие территории, то тебя не должно сильно волновать то, что кто-то другой выступает агрессором.

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Напомню, недавно представитель команды Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону уже заявил о том, что препятствием для мирного урегулирования российско-украинской войны является позиция Украины относительно Крыма и еще четырех областей. И это не просто частное мнение Уиткоффа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также фактически подтвердил, что эту позицию разделяют в Белом доме.

Но есть нюанс. Даже среди конгрессменов-республиканцев или сенаторов-республиканцев существуют различные подходы и видение относительно помощи Украине.

Нельзя исключать, что в случае появления в администрации Трампа решений, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, они натолкнутся на критику этих действий внутри самих США. Поэтому, исходя из этого, команда 47-го президента США заранее отрабатывает варианты объяснения своих действий и решений для внутренней аудитории - собственных избирателей и политических соратников.

Условно, если новая администрация Белого дома будет ставить под сомнение территориальную целостность Украины, то в самих Штатах найдутся политики, которые будут говорить: "Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности со стороны США, и теперь США от этих гарантий отказываются". На это соратники Трампа будут давить на то, что Будапештский меморандум - это что-то ненастоящее. И говорить: "Смотрите, у Украины никакого ядерного оружия не было! Соответственно, у США нет никаких обязательств перед ней".

Таким образом, американские власти готовят почву для того, чтобы иметь возможность отступить от принципа территориальной целостности Украины.

Впрочем, не забывайте, что в Конгресс внесен проект двухпартийной резолюции, который предусматривает, что США не должны ни при каких обстоятельствах признавать любые территориальные изменения Украины. Поэтому можно предположить, что в Конгрессе в вопросе территориальных потерь могут идти довольно серьезные дебаты. Но стратегия администрации Трампа в таком случае может быть проста: на поверхность снова достанут тему ядерного запугивания.

Недавно глава ЦРУ Джон Рэдклиф, выступая в Конгрессе, уже вернулся к вопросу ядерной угрозы, заявив, что РФ может нанести ядерный удар по Украине. Логика проста: в попытке во что бы то ни стало и как можно быстрее заключить "мирное" соглашение, они будут истерично вопить об угрозе Третьей мировой ядерной войны в случае, если США не согласятся на территориальные требования Путина. И, мол, тот, кто цепляется за Будапештский меморандум, это тот, кто хочет войны. А дальше уже - как получится.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко