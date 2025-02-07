Российским либо беларуским силовикам удалось получить доступ к чат-боту проекта.

Беларуский оппозиционный проект "Беларускі Гаюн", который отслеживал военную активность на территории Беларуси, заявил о прекращении своей работы. Такое сообщение в пятницу появилось в официальном канале проекта в соцсети Телеграм.

За два дня до этого проект сообщал о взломе его телеграм-бота, через который люди могли сообщать активистам о военной активности россиян в Беларуси и действиях режима Лукашенко.

"Мы не знаем, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока у постороннего аккаунта был доступ. Если вы присылали информацию, которая может вас идентифицировать, или писали из аккаунтов, которые могут вас идентифицировать, вы под угрозой", – предупредил автор проекта Антон Мотолько.

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Еще в среду проект уверял, что критические уязвимости исправлены, но сегодня заявил о своем закрытии.

Тем временем беларуская редакция "Радио Свобода" сообщает, что в Беларуси прошли первые задержания информаторов "Беларуского Гаюна". Ранее режим Лукашенко признал проект экстремистским.

Ситуация в Беларуси: последние новости

Как писал УНИАН, в конце января в Беларуси состоялись президентские "выборы", победу в которых вполне ожидаемо получил Александр Лукашенко. В Евросоюзе эти выборы назвали "несвободными и нечестными".

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин собирается втянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, весной, летом или осенью Россия снова расположит свои войска в Беларуси.

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