Соглашение было подписано еще в декабре, теперь его должна ратифицировать российская Госдума.

Российский диктатор Владимир Путин подал в Госдуму законопроект о ратификации подписанного в декабре 2024 года соглашения с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства.

Соответствующий документ уже появился на официальном сайте российского парламента. Согласно документу, Беларусь предоставляет разрешение на размещение на своей территории российских военных баз и подразделений.

Примечательно, что договор будет действовать не менее 10 лет, с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.

Видео дня

Соглашение было подписано еще 6 декабря 2024 года в Минске во время заседания Высшего государственного совета с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина. В нем говорится, в частности, о военном сотрудничестве. В одном из пунктов сказано о том, что в случае "совершения акта агрессии" в отношении любой из сторон соглашения, другая сторона гарантирует "немедленное предоставление по согласованию главами государств сторон военной, военно-технической и иной помощи", после соответствующего официального обращения.

Статья 5 этого соглашения говорит о том, что в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь, на территории Беларуси "могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться военные формирования Российской Федерации".

Кроме того, в документе упоминается и о "ядерном зонтике" для Беларуси.

Россия и Беларусь

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин собирается весной, летом или осенью разместить войска в Беларуси и попытаться втянуть эту страну в войну.

В январе Александр Лукашенко говорил, что якобы со дня на день в Беларусь должны перебросить "Орешник", а разместить его хотят возле российского Смоленска. Тогда же Лукашенко отметил, что не обсуждал с кремлевским правителем конкретных сроков поставки ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: