В Еврокомиссии говорят, что перед выборами в стране произошли "безжалостные и беспрецедентные репрессии".

Выборы президента Беларуси, которые состоялись сегодня, не были "ни свободными, ни честными". Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС Каи Каллас и комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Они отметили, что "безжалостные и беспрецедентные репрессии", ограничение доступа к независимым СМИ и преграды для участия в политической жизни "лишили избирательный процесс любой легитимности".

"Народ Беларуси заслуживает реального права голоса относительно того, кто руководит их страной. Мы призываем режим немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых удерживают безосновательно, включая сотрудника Представительства Европейского Союза", - говорится в заявлении.

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Представительницы ЕС также отметили, что Минск пригласил представителей ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека только за 10 дней до дня голосования, из-за чего они не могли оценить другие ключевые этапы избирательного процесса.

Учитывая это, а также соучастие режима Лукашенко в российской войне против Украины, в Еврокомиссии пообещали продолжить введение санкций против режима, одновременно финансово поддерживая гражданское общество и беларуские демократические силы в эмиграции.

"ЕС на стороне беларуского народа, и наша поддержка в его стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси, как части мирной и процветающей Европы, является непоколебимой", - отметили в Еврокомиссии.

Выборы президента Беларуси

Как писал УНИАН, сегодня в Беларуси состоялся день голосования на президентских выборах. Кроме самого Лукашенко баллотироваться позволили только четырем кандидатам, из которых трое откровенно поддерживают диктатора, а четвертая кандидатка хоть и декларирует себя оппозиционеркой, чудом избежала всех репрессий, которым подверглась оппозиция за последние годы.

После закрытия избирательных участков беларуские государственные СМИ обнародовали данные экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко победил с невозможным для демократий показателем в 87%.

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