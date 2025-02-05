Президент Украины призвал международных партнеров увеличить расходы на оборону и поддержать нашу страну, чтобы остановить Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Владимир Путин собирается весной, летом или осенью расположить войска в Беларуси и попытаться втянуть эту страну в войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

"С амбициями Путина, и то, что сегодня мы видим - он делает все, чтобы не остановить эту войну. И это факт. Он будет идти дальше в этом. И будет думать о других странах. Я в этом уверен. Я предупреждаю об этом, абсолютно открыто, откровенно - я понимаю, что будет. Вы увидите - он будет провоцировать другие страны. Может быть Польша следующей или Балтийские страны. И это не просто какая-то очередная риторика. Вы увидите весной, летом или осенью он будет располагать силы на территории Беларуси", - убежден Зеленский.

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Как предположил президент, многие европейцы, может и США, будут говорить о том, что это запугивание.

"Это запугивание Польши, запугивание Литвы и других наших балтийских партнеров. Но вы увидите - он будет делать все, чтобы втянуть их. Он будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но, в любом случае, он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами - они уже были в этой войне, но их люди нет, и их войско нет, пока что, но Путин этого очень хочет", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что надо делать все, чтобы остановить Путина.

В этом контексте, Зеленский убежден, что предоставлением поддержки Украине, европейские и американские партнеры будут заботиться и о себе, и Великобритания не является исключением.

Президент Украины отмечает, что европейцам надо увеличивать расходы на оборону уже сегодня.

"Если вы не хотите в будущем тратить весь бюджет на оборону - тратьте сегодня тот процент, который нужен сегодня. Такими шагами усиливать свою оборону. Поддержка Украины - это часть вашей обороны", - отмечает Зеленский.

Беларусь нарастила военное присутствие в украинском приграничье - что известно

Как сообщал УНИАН, в период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье. Подразделения Сухопутных войск перебросили в четыре района.

Кроме этого, 10 декабря 2024 года Беларусь провела у границы с Украиной испытания новой зенитной управляемой ракеты для комплекса "Бук-МБ2".

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