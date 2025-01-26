Александру Лукашенко "нарисовали" победу с результатом, невозможным на демократических выборах.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на очередных президентских выборах, которые состоялись сегодня. Такие результаты якобы показал экзитпол, сообщает государственное информагентство БелТА.

В частности утверждается, что диктатор, управляющий страной уже более 30 лет, якобы набрал 87,6% голосов. Во всяком случае, такие результаты показал экзитпол, данные которого уже озвучили на государственном телевидении Беларуси.

Другие кандидаты набрали мизер, но среди них тоже оказался свой "лидер":

Видео дня

против всех - 5,1%;

Сергей Сыранков, лидер провластной Компартии Беларуси - 2,7%;

Олег Гайдукевич, карьерный чиновник - 1,8%,

Анна Канопацкая, карманная "оппозиционерка" - 1,6%;

Александр Хижняк, глава провластной Партии труда и справедливости - 1,2%.

Выборы президента Беларуси

Как писал УНИАН, в отличие от выборов 2020 года, когда у Лукашенко был реальный соперник в лице Светланы Тихановской, в этот раз беларуский диктатор решил не рисковать и допустил к участию в выборах исключительно лояльных и послушных кандидатов. Всего их было четыре, не считая самого Лукашенко.

Кроме того, накануне дня голосования в Беларуси существенно ограничли работу интернета, видимо, также памятуя опыт 2020 года, когда уличные протесты координировались через Телеграм и другие соцсети.

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