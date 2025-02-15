Вероятно, у Трампа хотят разморозить отношения с Беларусью, считают аналитики.

Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит на этой неделе тайно приезжал в Беларусь, где встречался с диктатором Александром Лукашенко и руководителем белорусского КГБ. Это может свидетельствовать о начале размораживания отношений между США и ближайшим союзником России, пишет The New York Times.

Отмечается, что это была первая встреча Лукашенко с высокопоставленным чиновником Госдепа за пять лет. И состоялась она через день после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Издание рассказало, что после переговоров с Лукашенко Смит и двое других американских чиновников поехали в деревню вблизи границы с Литвой, где забрали трех заключенных - американца и двух белорусских политзаключенных. Американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс.

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Во время своего выступления возле посольства США в Вильнюсе в четверг Смит поздравил успешное завершение "специальной операции", описав освобождение заключенных как "большую победу".

Также, говорится, на встрече с дипломатами он сказал, что возможна большая сделка, согласно которой Лукашенко освободит ряд политзаключенных, в том числе известных, а США, в свою очередь, ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия для удобрений, основным производителем которых является Беларусь.

Это событие уже прокомментировал руководитель аппарата лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка, поблагодарив Трампа за то, "что ему удалось продвинуть дело вперед". Но, подчеркнул он, смягчать санкции нужно только тогда, когда "Лукашенко прекратит репрессии и новые аресты" и "освободит всех политзаключенных, в том числе первых лиц".

В материале говорится, что Смит руководил политикой в отношении Беларуси еще в администрации бывшего президента США Джо Байдена и в прошлом году начал предварительные дискуссии с союзниками США по ослаблению санкций, но раньше он никогда не ездил в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко.

По словам дипломатов, которые присутствовали на брифинге Смита, дипломат сказал, что главной целью США является обеспечение свободы для как можно большего количества политических заключенных. И якобы Лукашенко заявлял о готовности уменьшить репрессии.

По мнению белорусского политического аналитика Артема Шрайбмана, которое приводит издание, сейчас большим вопросом является то, как Кремль отреагирует на любое сближение между Беларусью и Западом. По его словам, многие российские чиновники, "вероятно, запаниковали бы перед этой перспективой", но "для Беларуси нет быстрого или легкого способа дистанцироваться от России, учитывая экономическое доминирование Москвы над страной".

Он добавил, что маловероятно, что президент Трамп имеет какой-то особый интерес или план по Беларуси. Несмотря на это, подчеркнул он, "фактор Трампа, безусловно, создает определенный импульс, поскольку все, включая Лукашенко, пытаются произвести впечатление на президента США и соревноваться за его внимание".

Участие Беларуси в войне на стороне России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия отправит в Беларусь 150 тысяч солдат для возможной атаки на НАТО. Украинский президент добавил, что Путин рассматривает Беларусь просто как регион России.

В конце января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал, что российская ракета средней и межконтинентальной дальности "Орешник" скоро будет в его стране. Ее якобы разместят возле Смоленска. Он подчеркнул, что не определял с российским диктатором Владимиром Путиным конкретных сроков поставки ракеты.

Также Лукашенко заявлял, что не жалеет о том, что позволил России использовать свою страну для вторжения в Украину. "Я ни о чем не жалею", - сказал он в ответ на вопрос корреспондента.

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