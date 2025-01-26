Глава Беларуси хочет разместить "Орешник" возле российского Смоленска.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская ракета средней и межконтинентальной дальности "Орешник" скоро будет в его стране. Ее якобы разместят возле Смоленска.

Об этом сообщило белорусское государственное пропагандистское информационное агентство "БелТА".

"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал он во время пресс-конференции в Минске.

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Лукашенко отметил, что "Орешник" прибудет в Беларусь "со дня на день", сообщило российское прокремлевское агентство "ТАСС". Он подчеркнул, что не определял с российским диктатором Владимиром Путиным конкретные сроки поставки ракеты.

"Во-первых, это не горит. Я, конечно, понимаю, что и в России "Орешник" этот нужен и так далее. Ну и потом, это не так просто. Когда я сказал "10 комплексов", я пошутил. Это бешеные деньги. И промышленность России не только же "Орешники" производит. Я это понимаю. Достаточно одного комплекса "Орешника", чтобы обезопасить Беларусь", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

Ракета "Орешник" - важные новости

Ранее украинские ученые из Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы выяснили, что российская ракета "Орешник" - не более чем улучшенная версия старой модели, баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж". К такому выводу они пришли, изучив обугленные части ракеты, оставшиеся после удара по Днепру 21 ноября 2024 года.

Кроме того, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых назвал наиболее действенный способ уничтожать ракеты РФ вроде "Орешника". Он подчеркнул, что это не главная угроза, а больше "информационное оружие".

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