Ихтиолог отметила, что ситуация ухудшается из-за войны в Украине.

Некоторые популярные виды рыбы исчезают с украинских прилавков, в частности, толстолоб и щука. Главной причиной может быть снижение вылова этих рыб из-за подрыва россиянами Каховского водохранилища.

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии изданию "Телеграф" предположила, что дефицит толстолоба и щуки в продаже возник из-за резкого спада рыбного промысла.

"Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения ", - указала Куцоконь.

Видео дня

При этом она напомнила, что многие территории, где вылавливали толстолобика и щуку, на данный момент недоступны из-за российской оккупации, минирования или экологических проблем, ведь из некоторых водоемов исчезла вода.

Цены на рыбу в супермаркетах Украины

В супермаркетах Украины щуку и толстолоба можно найти по довольно-таки высоким ценам. Так, в Сильпо толстолоб продают по 111 гривень за килограмм, а в Varus – по 179,90 грн/кг. В то же время щуки в Сильпо нет в продаже, а в Varus ее можно купить по 196,90 грн/кг.

Рыба в Украине - последние новости

Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный рассказал, что речная рыба на базарах городов и полках супермаркетов преимущественно украинского происхождения.

При этом он указал, что рыбы на данный момент не так много, как было до полномасштабного вторжения России, что сказывается на цене.

Вас также могут заинтересовать новости: