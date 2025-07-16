Некоторые популярные виды рыбы исчезают с украинских прилавков, в частности, толстолоб и щука. Главной причиной может быть снижение вылова этих рыб из-за подрыва россиянами Каховского водохранилища.
Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии изданию "Телеграф" предположила, что дефицит толстолоба и щуки в продаже возник из-за резкого спада рыбного промысла.
"Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения ", - указала Куцоконь.
При этом она напомнила, что многие территории, где вылавливали толстолобика и щуку, на данный момент недоступны из-за российской оккупации, минирования или экологических проблем, ведь из некоторых водоемов исчезла вода.
Цены на рыбу в супермаркетах Украины
В супермаркетах Украины щуку и толстолоба можно найти по довольно-таки высоким ценам. Так, в Сильпо толстолоб продают по 111 гривень за килограмм, а в Varus – по 179,90 грн/кг. В то же время щуки в Сильпо нет в продаже, а в Varus ее можно купить по 196,90 грн/кг.
Рыба в Украине - последние новости
Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный рассказал, что речная рыба на базарах городов и полках супермаркетов преимущественно украинского происхождения.
При этом он указал, что рыбы на данный момент не так много, как было до полномасштабного вторжения России, что сказывается на цене.