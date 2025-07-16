16-й Одесский международный кинофестиваль представил официальный постер

Нынешний постер является своеобразным отражением состояния Украины.

16-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который в этом году состоится с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве, представил официальный постер.

Нынешний постер является своеобразным отражением нынешнего состояния Украины - раскаленной, покрытой ранами и трещинами, но целостной и сильной. Именно культура, важной частью которой является кино, является мощным инструментом исцеления и объединения страны. Знаковый образ Одессы и Одесского международного кинофестиваля - Дюк - на постере дополняет красное сердце как символ нашей человечности, стойкости и способности к сопереживанию. Это все подчеркивает слоган нынешнего ОМКФ - "Устойчивость в нашей ДНК".

"На нашем нынешнем постере можно увидеть трещины - они говорят как о следах травм, так и о путях, которые рождаются сквозь них. Кто-то увидит в нем горящую землю, кто-то - нервную систему страны. Но есть символ, который нас объединяет - сердце Дюка. Это сердце Одессы, сердце нашего фестиваля. Оно бьется и в Киеве как напоминание о нашей идентичности, о чувствительности и силе культуры", - отмечает генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух.

Видео дня

16-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет в Киеве с 24 сентября по 4 октября, остается одним из важнейших событий в культурной жизни Украины. Фестиваль соберет лучшие образцы национального и европейского кино, предложит зрителям эксклюзивные премьеры, встречи с выдающимися деятелями киноиндустрии и насыщенную программу событий.

Одесский международный кинофестиваль проходит при поддержке:

Государственное агентство по вопросам кино

Европейского Союза и Бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине

Институт Адама Мицкевича "Instytut Adama Mickiewicza"

Польский Институт в Киеве

German Films

Генеральный алкогольный спонсор - ARARAT

Официальный автомобильный партнер BMW Украина

Генеральный партнер Film Industry Office UPHub

Генеральный медиапартнер 1+1 media

Генеральный информационный партнер Starlight Media

Медиапартнер - телеканал ICTV2

Медиапартнер - телеканал 1+1 Украина

Медиапартнер MEGOGO

Информационный партнер Киевстар ТВ

PR партнер - Name PR

Fashion медиапартнер ELLE

Благотворительный партнер - БФ "Дети Героев"

Официальные локации кинофестиваля

Parkovy - это комплекс ивент локаций мирового уровня в самом центре Киева;

Кинотеатр "Жовтень";

Кинотеатр "Оскар"; Кинотеатр "Оскар";

Дом Архитектора.

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