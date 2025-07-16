16-й Одесский международный кинофестиваль представил официальный постер

16-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ), который в этом году состоится с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве, представил официальный постер.
Нынешний постер является своеобразным отражением нынешнего состояния Украины - раскаленной, покрытой ранами и трещинами, но целостной и сильной. Именно культура, важной частью которой является кино, является мощным инструментом исцеления и объединения страны. Знаковый образ Одессы и Одесского международного кинофестиваля - Дюк - на постере дополняет красное сердце как символ нашей человечности, стойкости и способности к сопереживанию. Это все подчеркивает слоган нынешнего ОМКФ - "Устойчивость в нашей ДНК".
"На нашем нынешнем постере можно увидеть трещины - они говорят как о следах травм, так и о путях, которые рождаются сквозь них. Кто-то увидит в нем горящую землю, кто-то - нервную систему страны. Но есть символ, который нас объединяет - сердце Дюка. Это сердце Одессы, сердце нашего фестиваля. Оно бьется и в Киеве как напоминание о нашей идентичности, о чувствительности и силе культуры", - отмечает генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух.
16-й Одесский международный кинофестиваль, который пройдет в Киеве с 24 сентября по 4 октября, остается одним из важнейших событий в культурной жизни Украины. Фестиваль соберет лучшие образцы национального и европейского кино, предложит зрителям эксклюзивные премьеры, встречи с выдающимися деятелями киноиндустрии и насыщенную программу событий.
Одесский международный кинофестиваль проходит при поддержке:
- Государственное агентство по вопросам кино
- Европейского Союза и Бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине
- Институт Адама Мицкевича "Instytut Adama Mickiewicza"
- Польский Институт в Киеве
- German Films
- Генеральный алкогольный спонсор - ARARAT
- Официальный автомобильный партнер BMW Украина
- Генеральный партнер Film Industry Office UPHub
- Генеральный медиапартнер 1+1 media
- Генеральный информационный партнер Starlight Media
- Медиапартнер - телеканал ICTV2
- Медиапартнер - телеканал 1+1 Украина
- Медиапартнер MEGOGO
- Информационный партнер Киевстар ТВ
- PR партнер - Name PR
- Fashion медиапартнер ELLE
- Благотворительный партнер - БФ "Дети Героев"
Официальные локации кинофестиваля
- Parkovy - это комплекс ивент локаций мирового уровня в самом центре Киева;
- Кинотеатр "Жовтень";
- Кинотеатр "Оскар"; Кинотеатр "Оскар";
- Дом Архитектора.