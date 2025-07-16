США хотят покупать украинские дроны, - Зеленский

Зато Украина заинтересована в покупке средств для формирования воздушного щита, добавил президент.

Соединенные Штаты хотят покупать дроны, произведенные в Украине. Зато Киев стремится приобрести другое оружие от американских производителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NewsMax.

По его словам, сейчас Киев хочет приобрести у Вашингтона оружие, чтобы создать воздушный щит. Это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон, ведь американцы проявили интерес к украинским дронам.

"Есть много дронов, которые имеем только мы. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

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Украинские дроны на фронте - главные новости

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина не просто начала активно использовать беспилотники на поле боя, но и фактически создала с нуля собственную дроновую индустрию.

По состоянию на 2025 год в Украине работает более 200 компаний, которые разрабатывают или изготавливают дроны. Среди них - и небольшие стартапы, и крупные частные производители, которые кооперируются с государством в рамках военно-промышленного партнерства.

Сегодня Украина производит широкий спектр беспилотников: от малых FPV-дронов до тяжелых многоразовых разведчиков и ударных аппаратов с дальностью полета до 1000 км. Именно украинские дроны все чаще осуществляют точечные атаки на военные объекты в тылу РФ, энергоинфраструктуру, склады БК и штабы. Многие из них работают автономно или в условиях сильного радиоэлектронного глушения.

Украина уже экспортирует некоторые разработки партнерам и делится опытом со странами НАТО.

Парк БПЛА пополняется динамично. Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод".

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