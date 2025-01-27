В Беларуси прошли "выборы"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на пресс-конференции в день "выборов" заявил, что не жалеет о том, что позволил России использовать свою страну для вторжения в Украину, пишет The Guardian.

"Я ни о чем не жалею", - сказал он в ответ на вопрос корреспондента.

Он также отказался говорить, будут ли это его последние выборы, добавив, что он "не собирается умирать" и не имеет конкретного преемника. При этом Лукашенко заявил, что среди нынешних губернаторов регионов, членов правительства или парламента могут быть "будущие президенты", но не женщины. "Я категорически против того, чтобы женщина занималась этой работой. Женщина не может быть диктатором, но у нас довольно много мужчин, которые могли бы стать лидерами", - сказал он.

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Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас предположил, что в отношении Беларуси будут введены дополнительные санкции, не уточнив, будут ли они введены только его правительством или всем ЕС. "Мы будем открыто говорить о репрессиях режима и участии в войне России против Украины, на что мы ответим санкциями", - сказал он.

В Беларуси прошли "выборы"

По предварительным данным, диктатор Александр Лукашенко одержал победу с 86,82% голосов. Остальные соперники Лукашенко не дотянулли даже до 4% голосов.

Ранее в день "выборов" Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом в Украине.

Он также заявил, что заявил, что война в Украине может завершиться уже в этом году. При этом он уверен, что россияне никогда не вернут Крым Украине, не уйдут с территорий, которые оккупировали сегодня. По его убеждению, компромисс возможен на условиях, которые озвучил ранее российский правитель Владимир Путин.

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