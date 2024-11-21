Она признала, что отказ от обязательства по статусу кандидатов для Грузии и Украины стал "нет" для надежд этих стран.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время пребывания на посту препятствовала быстрому вступлению Украины в НАТО, поскольку боялась военного ответа со стороны правителя РФ Владимира Путина. Об этом говорится в ее мемуарах, отрывки из которых публикует издание Die Zeit.

"Я поняла желание стран Центральной и Восточной Европы стать членами НАТО как можно скорее", - пишет она о решающем саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда обсуждали план получения статуса кандидата на вступление для Украины и Грузии.

По словам Меркель, "принятие нового члена должно принести больше безопасности не только ему, но и НАТО". Она же увидела риски относительно присутствия Черноморского флота РФ на украинском полуострове Крым. Бывший канцлер объясняет, что такого единения с российскими военными структурами не было ни с одним из кандидатов на членство в Альянсе. При этом меньшинство украинцев поддерживали эту идею.

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"Я считала иллюзией предполагать, что статус кандидата на вступление защитил бы Украину и Грузию от агрессии Путина, что этот статус имел бы такой сдерживающий эффект, что Путин пассивно воспринял бы развитие событий. Можно ли было тогда представить, что в чрезвычайных ситуациях страны-члены НАТО ответили бы военной силой - средствами и войсками - и вмешались? Можно ли было бы представить, что как канцлер я попросила бы немецкий Бундестаг о таком мандате для нашего Бундесвера и получила бы поддержку большинства?" - пишет она в своей в книге.

В результате, отмечает Меркель, был достигнут компромисс, согласно которому ни одна из указанных стран не получила защиты от Альянса.

"Тот факт, что Грузия и Украина не получили обязательства по статусу кандидатов, для них стало "нет" для их надежд. Тот факт, что НАТО также предложила им общее обещание членства, для Путина стало "да" членству в НАТО для обеих стран и объявлением войны", - подытожила экс-канцлер.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран. Среди них, в частности, Германия, Соединенные Штаты Америки и Венгрия. Хотя в Офисе Президента вскоре эту информацию опровергли.

По словам постоянного представителя США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианны Смит, в Альянсе еще не достигли той точки, когда Украине смогут предоставить приглашение.

Недавно нынешний канцлер Германии Олаф Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО "прямо сейчас".

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что сейчас нет ни одного объективного аргумента, почему бы не дать Украине приглашение на членство в НАТО.

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