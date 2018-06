В страны Балтии и Польшу впервые будут направлены танки США

Как сообщает DELFI со ссылкой на заявление Пентагона, опубликованное в Stars and Stripes, новые части, входящие в состав бронетанковой дивизии, известной также как First Team, базирующейся в Техасе, прибудут на смену 600 десантникам, которые уже принимали участие в маневрах в том числе и на территории Латвии. По данным Stars and Stripes, американские войска будут усилены танками M-1 Abrams, боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами.

Сообщается, что усиление военного присутствия США в Балтии и Польше произойдет по просьбе правительств этих стран в качестве ответа на активизацию российских войск в приграничных районах.

Это первый случай в истории независимой Латвии, когда на ее территории будут проходить учения с участием американских танков.