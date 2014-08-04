Британия разместит военных в Восточной Европе для сдерживания российской агрессии

Об этом пишет журналист Марк Хукхем из The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских оборонных структурах.

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"Командование вооруженных сил Великобритании разрабатывает планы размещения сотен военнослужащих в Восточной Европе в рамках "постоянного присутствия" с целью сдерживания российской агрессии", - отмечает газета.

Как пишет издание, "источники в оборонных структурах сообщают о том, что военнослужащие и бронетехника, возможно, проведут большую часть ближайших 12 месяцев на учениях в Польше и странах Балтии".

"Премьер-министр Дэвид Кэмерон хочет, чтобы НАТО продемонстрировало Владимиру Путину, что Альянс не испугать аннексией Крыма и дестабилизацией восточной Украины", - отмечает The Sunday Times.