Financial Times: НАТО должно подготовиться, чтобы остановить хаос на границе с Европой

Рори Стюарт в своей статье, которая называется «НАТО должно подготовиться, чтобы остановить хаос на границе с Европой», опубликованной в британской газете Financial Times, пишет о том, что долгое время существовали две главных военных стратегии: восстановление «несостоявшихся государств» на Ближнем Востоке и сдерживание таких государств, как Россия.

Первый подход предполагает «борьбу с повстанцами», уделяя основное внимание иностранным боевикам и террористам; второй решает проблему танковых дивизий, знакомых с холодной войны. Но старые различия больше не подходят. Никакого вторжения не было, но границы европейского государства насильно перечертили. Ситуация в восточной Украине сейчас настолько же нестабильная, как и на любой другой неуправляемой территории, но у повстанцев есть современное оружие, их финансирует и ими управляет европейское государство. Запад пытается не отставать.

Лидеры сепаратистов, похоже, делают свою карьеру практически также как западные мусульмане во время джихада. В Донбассе, например, военный начальник Игорь Стрелков добровольно вызвался воевать за границей еще будучи подростком, вдохновленным средневековыми костюмами и древними религиозными писаниями. В течение двадцати лет он сражался вместе с бандитами-военачальниками в самых жутких мировых конфликтах, организованных и вооруженных спецслужбами. Он вернулся домой закаленным в боях и радикально настроенным, с чувством отвращения к «загнивающему» Западу и полным решимости очистить цивилизацию.

Г-н Стрелков не мусульманин, он православный христианин из Москвы, который пошел бороться за свою мечту в Боснию, Приднестровье и на Кавказ. Будучи добровольцем повстанческих армий, в свободное от борьбы время он писал об исторической судьбе великой православной России. А по выходным он может одеваться как офицер Белой гвардии, которая воевала в гражданской войне.

Любопытно, что с другой стороны люди с похожими историями: молодые идеалисты с киевского Майдана, у которых почти нет военной подготовки, ветераны советской кампании в Афганистане, и батальоны, финансируемые украинскими олигархами. Конфликт, который с самого начала разжигали российские деньги, и которым руководили эксцентричные националисты, сейчас развивается сам по себе.

В течение последних двух десятилетий было много разговоров о восстановлении «несостоявшихся государств» в Вазиристане на афгано-пакистанской границе и на побережье Сомали. Но сейчас речь идет о бесконтрольной территории на границе с Европой, где повстанцев поддерживает страна, обладающая самой современной военной техникой и очень эффективными разведывательными службами. На этой бесконтрольной территории шныряют офицеры с ракетами, достаточно подготовленные для того, чтобы выявлять и сбивать самолеты на высоте 10 тыс. метров.

Еще одна угроза, пока еще небольшая, но довольно значительная, состоит в том, что конфликт будет распространяться. Украина – не единственное бывшее советское государство, где у Кремля есть жизненно важные военные и экономические интересы, как он считает, или где, по мнению президента Владимира Путина и его идеологов, «Великая Россия» может иметь территориальные претензии со времен средневековья.

Это не единственная страна, которая стала домом для недовольных русскоговорящих, обозленных на свое правительство и восприимчивых к московской пропаганде о «загнивающем Западе». Россия создала конфликты в Молдове и в Грузии, осложняя их отношения с Западом. Казахстан, где примерно 30% русскоговорящего населения, должен задуматься о том, что его ждет после смерти нынешнего президента, который уже долгое время болен. Есть еще страны Балтии, которые НАТО пообещало обязательно защитить.

В Великобритании Министерство обороны закрыло свою консультативную группу по вопросам России в 2010 г. Сейчас НАТО проводит учения в Европе намного реже, чем это было в 1980-х. Это безрассудно.

Страны-члены НАТО должны тратить на оборону, по меньшей мере, 2% от дохода, многие не тратят и половины этого. Они должны выполнять свои обязательства. И эти деньги должны тратиться не на пенсии или дорогостоящее оборудование, а на аналитиков, стратегические коммуникации, крупномасштабные учения, постоянно действующие группы запаса и киберзащиту. Если не делать этого, мы не сможем помешать г-ну Путину повторить такие же действия, как в Украине, где-нибудь еще.

Мы также должны себе задать более широкие вопросы. Какие шаги мы готовы предпринять, чтобы защитить международные границы или поддержать демократические правительства, которые хотят объединиться с Европой? Знаем ли мы как сдерживать агрессию параноидального и легко провоцируемого режима, располагающего ядерным оружием?

Мирная демократическая система, созданная в Европе за последние 70 лет – это самое большое достижение нашей цивилизации. Если мы не будем работать над тем, чтобы защитить ее, она долго не продержится.