Умер легендарный музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет. О смерти звезды сообщает Sky News.

"С большей печалью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – заявила семья исполнителя.

Смерть легендарного Оззи Осборна наступила всего через несколько недель после того, как он воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath и отыграл огромный прощальный концерт для поклонников. К выступлению присоединились и его любимые группы, такие как Metallica и Guns'n'Roses.

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Три недели назад, выступая на этом концерте, Осборн обратился к поклонникам:

"Вы не представляете, что я чувствую – благодарю вас от всего сердца", – сказал тогда легенда.

В последние годы Оззи Осборн страдал болезнью Паркинсона и имел другие проблемы со здоровьем.

Чем запомнится Оззи Осборн

Джон Майкл Осборн, более известный как Оззи Осборн – британский рок-музыкант, широко признанный как один из основоположников хеви-метала. Он был включен вместе с его группой Black Sabbath в "Зал славы рок-н-ролла".

Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском Бирмингеме и вырос в рабочем районе Астон в семье с семью детьми. С детства он отличался бунтарским характером, часто попадал в неприятности плохо учился, а в подростковом возрасте работал на низкооплачиваемых работах, включая слесаря и грузчика.

В 1968 году вместе с гитаристом Тони Айомми, басистом Терри Батлером и барабанщиком Биллом Уордом Осборн основал легендарную группу Black Sabbath, которая стала пионером жанра хеви-метал. Их дебютный альбом Black Sabbath (1970) считается одним из первых хеви-метал альбомов в истории.

В 1970-х Black Sabbath выпустили серию культовых альбомов: Paranoid (1970), Master of Reality (1971), Sabbath Bloody Sabbath (1973), Sabotage (1975). Практически все ранние альбомы группы фигурируют в списках лучших альбомов в истории рок-музыки.

К концу 70-х годов из-за проблем с алкоголем, наркотиками и внутренними разногласиями Осборн покинул группу и спустя год, в 1980-м начал успешную сольную карьеру. Дебютный сольный альбом Blizzard of Ozz , включавший хиты "Crazy Train" и "Mr. Crowley", стал очень успешным в коммерческом смысле и также заслужил статус классики хеви-метала .

В 2002 году Оззи стал звездой реалити-шоу "The Osbournes" на MTV, в котором показывалась его повседневная жизнь с женой Шэрон и детьми - Келли (которая позже также начала карьеру рок-исполнительницы) и Джеком. Шоу стало культовым, принеся Оззи новую волну популярности.

Оззи был женат на Шэрон Осборн с 1982 года, его супруга стала его менеджером и ключевой фигурой в его карьере.

Бурная молодость сказалась на здоровье Осборна: он открыто говорил о своих проблемах с зависимостями, психическим здоровьем и борьбе с болезнью Паркинсона, диагностированной в 2003 году.

В 2019 году музыкант признался, что у него обнаружили болезнь Паркинсона (прогрессирующий супрануклеарный паралич), что повлияло на его концертную деятельность.

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