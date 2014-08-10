Советник главы меджлиса обратится в суд по поводу запрета на въезд в оккупированный Крым

Советник председателя меджлиса, генеральный координатор агентства «Крымские новости» (QHA) Исмет Юксель планирует обратится к правительству Турции, подданным которой он является, по поводу запрета на въезд в Крым.

Об этом сайту Крым.Реалии сообщила супруга Исмета, Гаяна Юксель.

По ее словам, Исмет Юксель уже уведомил турецкое консульство и посольство о сложившейся ситуации и в дальнейшем планирует обратиться в различные международные инстанции и суды.

Читайте такжеКремлю не удастся уничтожить национальное движение татар - замглавы меджлиса

«Когда Исмету запретили въезд, нам сказали: «Вы можете ехать, а он пусть пешком возвращается в Украину». Мы стали спрашивать, на каком основании ему запрещают въезд, ответ был таков: «Мы исполнители, а решение приняла ФСБ России, и наша задача вас только уведомить». Принесли «уведомление», которое Исмет категорически отказался подписывать, они не выдали эту бумагу, не дали возможности ее отксерокопировать», – отметила Гаяна Юксель.

Также супруга общественого деятеля сообщила, что Исмет Юксель является гражданином Турции, который 20 лет назад вернулся на историческую Родину, в Крым, и на территории полуострова находился согласно бессрочному виду на жительство.

Как сообщалось, 9 августа на административной границе между Украиной и Крымом Исмета Юкселя не пропустили на территорию полуострова и объявили запрет на въезд на территорию России на пять лет.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма запретили Главе Меджлиса Рефату Чубарову въезд на полуостров

Исмет Юксель – общественный деятель, инициатор и руководитель многих гуманитарных проектов, в том числе детских и молодежных, реализованных в Крыму при содействии крымскотатарской диаспоры Турции, советник председателя Меджлиса крымскотатарского народа по вопросам взаимоотношений с Турцией. Он также является основателем одного из крупнейших в Крыму информагентств – агентства «Крымские новости» (QHA). Его жена Гаяна Юксель является генеральным директором QHA и членом Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее запрет на въезд в Крым был предъявлен лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса Рефату Чубарову.