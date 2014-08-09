ФСБ России запретило советнику председателя меджлиса въезд в Крым
20:34, 09 августа 2014Политика
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Утром на пункте пропуска представители ФСБ России запретили въезжать на полуостров советнику председателя меджлиса Исмету Юкселю. Мужчина возвращался домой с женой и дочерью.
фото УНИАН
По словам председателя меджлиса Рефата Чубарова, срок запрета, объявлен Исмету Юксель представителями ФСБ России - 5 лет. "При этом сообщение о запрете въезда в Крым, которое Исмет Юксель отказался подписывать как незаконное и нарушающее его права, в руки ему не было вручено", - отметил глава меджлиса.
ФСБ России запретило советнику председателя меджлиса въезд в Крым
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