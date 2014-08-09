ФСБ России запретило советнику председателя меджлиса въезд в Крым

20:34, 09 августа 2014
Политика
1 0

Утром на пункте пропуска представители ФСБ России запретили въезжать на полуостров советнику председателя меджлиса Исмету Юкселю. Мужчина возвращался домой с женой и дочерью. 

фото УНИАН

По словам председателя меджлиса Рефата Чубарова, срок запрета, объявлен Исмету Юксель представителями ФСБ России - 5 лет. "При этом сообщение о запрете въезда в Крым, которое Исмет Юксель отказался подписывать как незаконное и нарушающее его права, в руки ему не было вручено", - отметил глава меджлиса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter