Формат «Восточного партнерства» необходимо пересмотреть – глава МИД Латвии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве.

«В мае следующего года будет саммит глав государств ЕС и «Восточного партнерства». Я думаю, что это то время, чтобы пересмотреть «Восточное партнерство». Есть три страны, которые только подписали ассоциацию с ЕС. Это Украина, Грузия и Молдова… Думаю, что сейчас нам нужно работать над реализацией соглашений, потому что это еще не конец пути. Я считаю, что на саммите нужно пересмотреть концепцию «Восточного партнерства», применив более индивидуальный подход», - отметил он.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия поддерживает Украину в ее борьбе за целостность, а также считает, что украинское правительство имеет право осуществлять необходимые шаги для того, чтобы возобновить контроль в стране.

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«Латвия поддерживает украинский народ, у нас есть совместная история, а также мы понимаем, что безопасность Европы XXI века сейчас формируется здесь (в Украине)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой ЕС подписал 27 июня на саммите в Брюсселе.