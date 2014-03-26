США инициируют запрет на российское оружие

Республиканский сенатор от Индианы Дэн Коутс внес поправку в законопроект о помощи Украине, которая запрещает правительству США ведение любых дел с российским государственным экспортером оружия и расторгает все заключенные с ним соглашения, сообщает Голос Америки.

Поправка запрещает заключать контракты с любой американской или зарубежной компанией, сотрудничающей с Рособоронэкспортом с целью разработки, производства или продажи военного оборудования.

Поправка также уполномочивает президента Барака Обаму вычесть из программ иностранной помощи суммы, потраченные на закупку российских вооружений через Рособоронэкспорт.

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«Президенту Афганистана Хамиду Карзаю придется покупать российские вертолеты на свои деньги, а не на наши», – заявил Коутс, напомнив, что афганский лидер поддержал российскую аннексию Крыма.

Член комитета Сената по разведке Коутс оказался в числе девяти американских чиновников и законодателей, в отношении которых Россия ввела санкции на прошлой неделе.