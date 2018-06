СМИ: Пилот разбившегося в Казани Boeing сам отправил самолет в пике

При заходе на посадку пилоты доложили диспетчеру о "непосадочном положении" самолета в пространстве и уходе на второй круг. Получив разрешение, один из пилотов нажал кнопку TOGA (Take Off / Go Around), запускающую программу автопилота ухода на второй круг, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Однако в этот момент произошло событие, которое и предопределило стремительное развитие нештатной ситуации на борту. В отчете МАК (Межгосударственной авиакомиссии - ред.) оно обозначено так: "задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был отключен, и дальнейший полет осуществлялся в ручном режиме", что означает экстренное вмешательство в управление самолетом напарника пилота. Взявшись за штурвал и отключив таким образом автопилот, он уже в ручном режиме стал выводить машину на высоту круга.

По теме: Авиакатастрофа в Казани: Экспертиза отвергла версию технической неисправности "Боинга"

Его действия вначале соответствовали маневру. Как сообщает МАК, двигатели Boeing вышли на близкий к взлетному режим, закрылки переведены из положения 30° в положение 15°, самолет начал набор высоты. Однако при подъеме его нос задрался вверх до предельного для Boeing 737-500 угла тангажа в 25°. Под таким наклоном возросло лобовое сопротивление машины, нарушился режим работы ее двигателей, использующих встречный поток воздуха, и скорость самолета начала опасно падать. Потеря скорости со 150 до 125 узлов (примерно с 280 до 230 км/ч) грозила скорым сваливанием Boeing в штопор, поэтому взявший управление на себя летчик решил набрать ее обычным способом — опусканием носа машины вниз. Его "управляющие действия колонкой штурвала", как сказано в отчете МАК, действительно привели к "прекращению набора высоты, началу снижения и росту приборной скорости". Однако пилот, что называется, перестарался и вместо предписанного инструкциями в таких случаях горизонтального полета или незначительного снижения, ввел самолет в "интенсивное пикирование с углом тангажа, достигшим к концу записи параметрического самописца минус 75°". В отчете отмечено, что конец записи совпал по времени и с концом полета.

Следует отметить, что интенсивное пикирование Boeing продолжалось целых 20 секунд — все это время лайнер на максимальном режиме работы двигателей мчался к земле с 700-метровой высоты и буквально воткнулся в поверхность на скорости более 450 км/ч.

Удара такой силы не выдержали даже бортовые самописцы, запакованные в специальные бронированные и несгораемые контейнеры. По крайней мере один из них - речевой, на котором должны были записаться переговоры членов экипажа, обнаружить пока так и не удалось. В руинах нашли лишь обломки контейнера, в котором хранился магнитофон. Тем более не было шансов выжить и у 50 находившихся на борту Boeing человек.

В полной мере объяснить действия пилота опрошенные изданием авиаэксперты не смогли. По их мнению, пока с уверенностью можно говорить лишь об их слабой подготовке.

В то же время, по данным источников издания, сейчас специалисты изучают медицинские карты летчиков и результаты психологических тестов. Во всяком случае эксперты убеждены, что не распознать длившееся в течение 20 секунд смертельное пике мог только человек, оказавшийся в состоянии неконтролируемой паники или, наоборот, находящийся в ступоре.