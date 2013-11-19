Экипаж "Боинга" осуществлял посадку в ручном режиме в Казани - МАК

Выяснилось, что экипаж осуществлял посадку в ручном режиме, а двигатели работали вплоть до столкновения с землей. Сотрудники МЧС уже завершили основные работы на месте катастрофы, унесшей жизни 50 человек, все еще продолжаются поиски кассеты с записью речевого бортового самописца, сообщает РИА Новости.

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Постоянно появляются новые подробности рокового полета. Экипажу Boeing 737 при заходе на посадку не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной схемой, поэтому они приняли решение уйти на второй круг, сообщил МАК предварительные результаты расшифровки "черных ящиков".

Оценив положение самолета относительно ВПП (взлетно-посадочной полосы — ред.) как "непосадочное", экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг в режиме TOGA (Взлет / Уход на второй круг)", — говорится в сообщении комитета.

Кроме того, выяснилось, что командир экипажа до трагедии ни разу не выполнял маневр ухода на второй круг в реальном полете.

Один из двух автопилотов разбившегося самолета был отключен, экипаж самолета осуществлял посадку в ручном режиме.

"При этом задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был отключен, и дальнейший полет осуществлялся в ручном режиме", — сообщает МАК.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, разбился в воскресенье при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров. К настоящему времени условно опознаны 15 погибших. При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов, глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов, известная технолог-реставратор Татьяна Мангушева. На месте падения самолета в Казани образовалась воронка 15 на 15 метров.