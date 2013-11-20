До сих пор не найдена кассета бортового самописца Boeing, разбившегося в Казани

Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

Ранее МАК сообщил об обнаружении контейнера бортового самописца на месте крушения Boeing 737 в Казани со значительными повреждениями, сообщает РИА Новости.

Читайте также: "Черные ящики" с взорвавшегося в Казани самолета сильно повреждены

"Кассету речевого бортового самописца Boeing-737 пока не нашли", - сказал собеседник агентства.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.