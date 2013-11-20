До сих пор не найдена кассета бортового самописца Boeing, разбившегося в Казани
07:51, 20 ноября 2013Мир
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Содержимое одного из "черных ящиков"потерпевшего катастрофу в Казани самолета Boeing пока не найдено.
Кассету речевого бортового самописца Boeing-737 пока не нашли / Фото : planepictures.net
Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.
Ранее МАК сообщил об обнаружении контейнера бортового самописца на месте крушения Boeing 737 в Казани со значительными повреждениями, сообщает РИА Новости.
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"Кассету речевого бортового самописца Boeing-737 пока не нашли", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.
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