Авиакатастрофа в Казани: Экспертиза отвергла версию технической неисправности "Боинга"

Разбившийся 17 ноября Казани «Боинг-737» столкнулся с землей со скоростью 450 км/ч, отказа систем и агрегатов лайнера не было.

Об этом говорится в предварительных результатах расшифровки информации бортового параметрического самописца технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые есть в распоряжении УНИАН.

«Самолёт столкнулся с землёй с большой скоростью (более 450 км/ч) и большим отрицательным углом тангажа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от момента начала уход на второй круг до окончания записи прошло около 45 сек, снижение заняло около 20 сек.

По данным МАК, силовые установки работали вплоть до столкновения самолёта с землёй. При этом, разовых команд, характеризующих отказы систем и агрегатов самолёта и двигателей по результатам предварительного анализа не выявлено. Продолжается анализ и расшифровка параметрической информации.

Также сообщается, что в процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой. Оценив положение самолёта относительно ВПП как «непосадочное», экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг. При этом, задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов, был отключён и дальнейший полёт осуществлялся в ручном режиме.

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Двигатели вышли на режим, близкий к взлётному. Экипаж убрал закрылки из положения 30° в положение 15°. Под действием кабрирующего момента от тяги двигателей, самолёт перешёл в набор высоты и достиг угла тангажа около 25°. Приборная скорость начала уменьшаться. Экипаж произвёл уборку шасси. С момента начала ухода на второй круг до этого времени активных действий по штурвальному управлению самолётом экипаж не предпринимал. После уменьшении скорости со 150 до 125 уз экипаж начал управляющие действия колонкой штурвала по переводу самолёта в пикирование, которое привело к прекращению набора высоты, началу снижения самолёта и росту приборной скорости. Максимальные углы атаки в процессе полёта не превышали эксплуатационных ограничений.

Самолёт, достигнув высоты 700 м, начал интенсивное пикирование с углом тангажа, достигшим к концу полёта -75° (концу записи).

Комиссия отмечает, что при вскрытии контейнера самописца речевой информации защищенный контейнер с лентопротяжным механизмом отсутствовал. Комиссия продолжает поиски устройства.

Техническая комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия. Изучается летная документация авиакомпании и подготовка экипажа, в том числе с привлечением высокопрофессиональных линейных пилотов, имеющих большой опыт эксплуатации данного типа самолета в ведущих авиакомпаниях России. Изучается техническая документация авиакомпании, в том числе по техническому обслуживанию самолетов и поддержанию их летной годности в соответствии с международными правилами. Анализируются информация наземных средств объективного контроля, данные метеообстановки и обслуживания воздушного движения.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября во время захода на посадку в международном аэропорту Казани разбился «Боинга 737-500» компании «Татарстан». Погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе гражданка Украины, 1958 г.р.