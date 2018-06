Миллиардер Сорос женился на 42-летней женщине (видео)

Свадьба началась в субботу со скромной церемонии обмена клятвами, на которую были приглашены только родственники молодоженов. Церемония прошла в доме 83-летнего Сороса в городе Бедфорд, штат Нью-Йорк, сообщает ТСН.

После этого начались более роскошные торжества. Около 500 гостей посетили центр музыки и искусств Кэрамур (Caramoor Center for Music and the Arts), где проходил прием по случаю женитьбы миллиардера.

Отметим, это третий брак для Сороса, которому сейчас 83 года, и второй для Болтон. Молодожены познакомились весной 2008 года. Болтон, ранее занимавшаяся торговлей пищевыми добавками в интернете, в настоящее время владеет компанией, которая предлагает онлайн-занятия йогой. Как сообщалось ранее, Джордж Сорос обвиняет бывшую любовницу в том, что она швырнула в него лампой.