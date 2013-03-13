Миллиардер Сорос подал в суд на свою экс-любовницу

Об этом сообщает американский таблоид The New York Post.

По данным издания, Сорос обвинил Феррейру в клевете, а также в том, что она бросила в него стеклянной лампой во время их ссоры.

«Это первый раз, когда у нас появилась возможность формально ответить на ложные заявления госпожи Феррейры, а также сделать наши собственные, чтобы привлечь ее к ответственности за вред, который причинили мистеру Соросу ее претензии», — заявил адвокат финансиста.

Согласно документам юристов, находясь в отношениях, Сорос и Феррейра также могли продолжать встречаться с другими людьми. Ссора между ними произошла, когда лежа в постели актриса спросила Сороса о квартире, которую миллиардер обещал ей подарить. Сорос ответил, что встречается с другой женщиной, которая рада жить в этой квартире. Услышав это, Феррейра разозлилась и бросила стеклянную лампу в своего любовника, однако она пролетела мимо и не задела Сороса. После этого она наступила на осколки стекла и порезала ногу.

По данным юристов Сороса, была вызвана полиция и Феррейра сделала несколько ложных заявлений, в том числе обвинив финансиста в том, что он ее ударил по лицу.

В августе 2011 года стало известно, что актриса подала в суд на миллиардера, потребовав $50 млн за то, что Сорос «обманул ее надежды».

Газета.ру