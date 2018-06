Доступ к соцсетям в Иране был открыт из-за технической ошибки

По словам главы иранского госкомитета по контролю за интернетом Абдулсамада Хоромабади (Abdolsamad Khoramabadi), сбой в системе фильтрации, открывший доступ к нескольким запрещенным в стране сайтам и социальным сетям, произошел по вине иранских интернет-провайдеров.

«В настоящее время правительство проводит расследование произошедшего и устанавливает компании, ответственные за сбой», — сообщил Хоромабади.

О том, что Facebook и Twitter стали доступны для иранских пользователей стало известно в ночь на вторник, 17 сентября. Об этом сообщили корреспонденты американских изданий The New York Times и The Washington Post в Тегеране, сославшись на сообщения пользователей внутри страны. При этом никаких официальных сообщений о снятии блокировки с сайтов не поступало.

Twitter и Facebook были заблокированы властями Ирана в 2009 году. В 2013 году, после избрания президентом страны Хасана Рухани, в Иране заговорили об ослаблении ограничений в интернет-сфере. В частности, в сентябре 2013 года страницы в Facebook и Twitter завели все члены иранского кабинета министров. Однако никаких конкретных шагов по снятию блокировки для рядовых пользователей до сих пор не предпринималось.