Бывшая фигурантка шпионского скандала предложила Сноудену пожениться

Об этом она написала в своем микроблоге Твиттер.

"Сноуден, ты на мне женишься?!", - написала Чапман этой ночью по-английски ("Snowden, will you marry me?!").

По теме: ФБР арестовало русскую шпионку Чапман за соблазнение сотрудника Обамы

Примечательно, что данный твит - первый в микроблоге экс-разведчицы за последние почти полтора месяца, с 22 мая.

Напомним, власти США арестовали десять российских шпионов, включая Анну Чапман, летом 2010 года. Задержанные признали свою вину, после чего их обменяли на нескольких человек, арестованных в России по обвинению в работе на иностранную разведку.

Скрывающийся от властей США Эдвард Сноуден уже вторую неделю находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Он разослал запросы 21 стране с просьбой о предоставлении убежища, но пока никто не выразил готовность его забрать.