ФБР арестовало русскую шпионку Чапман за соблазнение сотрудника Обамы

Анна Чапман всерьез обеспокоила американскую контрразведку

Как сообщает The Independent, об этом рассказал глава контрразведки ФБР Фрэнк Фильюцци в первом эпизоде документального сериала "Современные шпионы".

По словам главы контрразведки ФБР, Чампан "подбиралась все ближе и ближе ко все более и более высокопоставленным людям... она подобралась достаточно близко, чтобы это нас стало беспокоить".

Как пишет Лента.ru, глава контрразведки отказался сообщить имя конкретного человека, которого планировала соблазнить Чапман.

Власти США арестовали десять российских шпионов, включая Анну Чапман, летом 2010 года. Задержанные признали свою вину, после чего их обменяли на нескольких человек, арестованных в России по обвинению в работе на иностранную разведку.

Документальный фильм "Современные шпионы" (Modern spies) выходит со 2 апреля по понедельникам на канале "Би-би-си 2". В первой серии, помимо Фильюцци, снялись британские шпионы, однако их личности создатели фильма скрыли.

Кроме того, в первой серии интервью дал иракский химик Рафед Ахмед Альван аль-Джанаби, известный также под кодовым именем "Curveyball". Он рассказал, что выдумал сведения о производстве биологического оружия в лаборатории, чтобы спровоцировать вторжение в Ирак и свержение режима Саддама Хусейна. Признания аль-Джанаби уже публиковали немецкие СМИ в августе 2011 года.