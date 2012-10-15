Сегодня вручат последнюю в этом году Нобелевскую премию

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», одним из кандидатов является профессор экономики и финансов Йельского университета Роберт Шиллер. Именно он в свое время дал точный прогноз, предсказав крах американского рынка недвижимости. Премию профессору могут вручить за новаторский вклад в теорию волатильности финансовых рынков и динамики цен на активы.

Среди других кандидатов на получение Нобелевской премии - профессор финансов в технологическом университете Массачусетса Стивен Росс. Его могут отметить за вклад в теорию образования цен и другие достижения в области финансов.

В числе претендентов - экономисты Оксфордского и Принстонского университетов Энтони Аткинсон и Энгус Дитон. Их могут наградить за работу о доходах, потреблении и благополучии.

Большинство букмекеров ставит на Р.Шиллера.

Премия по экономике, в отличие от других Нобелевских наград, не является наследием Альфреда Нобеля. Её в 1969 году учредил банк Швеции в память о знаменитом шведском учёном. Чаще всего – 47 раз премию по экономике получали американцы.

Вручение Нобелевских премий пройдет 10 декабря в Стокгольме. А лауреата премии мира – в этом году им стал Евросоюз - наградят в Осло.

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс. Их отметили за эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике.