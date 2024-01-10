Путин и его режим продолжают сохранять сильную внутреннюю поддержку.

Российский диктатор Владимир Путин сохраняет сильную внутреннюю поддержку своего режима и войны в Украине, несмотря на плохие экономические условия и уровень жизни в России.

Как свидетельствуют данные социологического опроса Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета (NORC), большинство россиян продолжает поддерживать преступный режим своего диктатора и кровавую войну, которую он развязал.

Социологи опросили 1046 взрослых россиян, проживающих в Российской Федерации и оккупированном Россией Крыму, используя данные российских операторов мобильной связи. 67% участников одобряют то, как Путин проводит внешнюю политику, и 58% одобряют его внутреннюю политику. 66% планируют проголосовать за Путина на предстоящих президентских выборах в марте.

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Относительно высокие рейтинги Путина, похоже, сохраняются, даже несмотря на то, что согласно опросу россияне недовольны ростом цен, который вызывает общее ухудшение условий жизни. 63% участников поддерживают войну в Украине и что 64% респондентов рассматривают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

Этот опрос провели в ноябре 2023 года. Его участниками стали 1046 взрослых россиян. Опрос проводили русскоязычные люди по мобильной связи. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Другие опросы

Как сообщал УНИАН, россияне все больше устают от войны режима Владимира Путина против Украины, но расходятся во мнениях о том, какой вред она нанесла и как ее прекратить.

Как говорится в докладе, подготовленном на основе опросов и фокус-групп российского Евразийского центра Карнеги и независимой группы опросов "Левада-центр", большинство россиян убеждены, что Россия заплатила такую высокую цену во время войны, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею территорий Украины, а Путин намерен заставить Киев согласиться с захватом земель.

68% россиян поддерживают продолжение войны, 22% категорически выступают против прекращения огня при любых обстоятельствах. Столько же, около 20%, решительно выступают против войны, и эта цифра не изменилась с момента вторжения в феврале 2022 года.

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