Cреднестатистический россиянин считает своим долгом поддерживать то, что государство считает правильным, демонстрируют свежие опросы об отношении к Путину и войне в Украине.

Россияне все больше устают от войны режима Владимира Путина против Украины, но расходятся во мнениях о том, какой вред она нанесла и как ее прекратить. Об этом говорится в докладе, подготовленном на основе опросов и фокус-групп Российского евразийского центра Карнеги и независимой группы опросов "Левада-центр", пишет The Washington Post.

Примечательно, однако, что, поскольку президент Владимир Путин, судя по всему, готов участвовать в "ручных" президентских выборах в марте, россияне не ополчились против него, а усилия Запада наказать Россию за войну не ослабили его хватку за власть, говорится в докладе:

Все наивные прогнозы о том, что народное недовольство, вызванное санкциями и ограничениями, наложенными военным временем на повседневную жизнь, приведет к падению режима Владимира Путина, не оправдались"

Большинство россиян убеждены, что Россия заплатила такую высокую цену во время войны, что не должна отказываться ни от одной из оккупированных ею территорий Украины, а Путин намерен заставить Киев согласиться с захватом земель, говорится в докладе, опубликованном во вторник. 68% россиян поддерживают продолжение войны, 22% категорически выступают против прекращения огня при любых обстоятельствах. Столько же, около 20%, решительно выступают против войны, и эта цифра не изменилась с момента вторжения в феврале 2022 года.

Большинство россиян - 72% - поддерживают мирные переговоры, но только 19% готовы пойти на уступки Украине ради мира. В опросах, приведенных в докладе, приняли участие 1 600 человек.

Наиболее активную поддержку войне оказывает мотивированное и волевое меньшинство, в основном пожилые мужчины-милитаристы, которые, как правило, ссылаются на российскую пропаганду о необходимости "борьбы с украинскими нацистами". В партии поддержки войны молодых людей и женщин меньшинство.

"Хотя общество устало от "специальной военной операции", существуют разные мнения о том, как должны закончиться боевые действия. Проблема в том, что среднестатистический россиянин считает своим долгом поддерживать то, что государство считает моральным и правильным. Этим объясняется рост поддержки репрессивных и ограничительных законов", - говорится в докладе c использованием официального эвфемизма Кремля для обозначения войны.

Как говорится в докладе:

Российское массовое сознание застряло между двумя противоречивыми взглядами. В фокус-группах большинство сторонников войны утверждали, что "нам нужно закончить начатое" и "мы уже слишком много потеряли, чтобы останавливаться, достаточно только победы"

Однако высокие затраты и отсутствие явных преимуществ войны вызывают определенное беспокойство: 41 процент россиян считает, что война принесла больше вреда, чем пользы, еще 38 процентов тех, кто считает наоборот, говорится в докладе.

"Многие люди поддерживают инициативы правительства, осознавая вред, который они наносят", - говорится в докладе. Хотя россияне выражают мало доверия правительству в таких повседневных вопросах, как предоставление услуг, они, тем не менее, похоже, принимают аргументы Кремля о необходимости войны. "Это говорит нам о механизме, лежащем в основе принятия людьми решений: они будут подчиняться всему, что решит правительство".

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