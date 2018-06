Министр: польская реальность намного лучше, чем имидж

Министерство иностранных дел Польши решило популяризировать свою страну среди молодых иностранцев через польский молодежный сленг.

Как передает корреспондент УНИАН, польское МИД создало специальную интернет-страницу Do You Know Polska?, которую лично презентовал глава ведомства Радослав СИКОРСКИЙ.

„Сервис представляет собой нестандартный словарь слов самых молодых поляков с галереей небанальных фотографий, представляющих наше государство глазами молодых людей”, - отмечает пресс-служба министерства.

МИД отметил интерактивность созданной страницы, которую новыми словами молодежного сленга и фотографиями могут дополнять сами интернет-пользователи.

Презентация проекта, по данным польских медиа, состоялась в старой типографии под громкую музыку рока.

„Польская реальность намного лучше имиджа, который мы имеем, поэтому должны показывать эту реальность, а кто может сделать это лучше самих поляков”, - отметил министр.

Он убежден, что молодые поляки имеют очень позитивный имидж в других государствах, выразив надежду, что они в дальнейшем будут принимать участие в популяризации родной страны за рубежом.

„Ми хотим показать, что Польша – это оcool („круто”)”, - добавил министр.

Власти ожидают, что созданный сайт будет популяризировать Польшу среди студентов, которые могут приехать учиться в польские университеты и среди туристов, в частности, во время Евро-2012.

Сайт, среди прочего, содержит тесты на знание польского сленга, объяснение которого подается на английском языке.