WikiLeaks опубликовал досье на заключенных Гуантанамо

Сайт WikiLeaks обнародовал пакет секретных оперативных досье на заключенных американской тюрьмы Гуантанамо, сообщает Лента.ру. Документы 25 апреля перепечатали крупнейшие мировые СМИ, включая The New York Times, The Guardian, El Pais и другие.

В документах содержится характеристика практически на всех заключенных Гуантанамо. Там также имеются отчеты о более чем 700 допросах, проведенных в тюрьме на кубинской базе США. В материалах упоминается ценность каждого заключенного с точки зрения получения разведданных, а также степень угрозы, которую он может представлять, если окажется на свободе. Из некоторых досье следует, что ради получения информации подозреваемых подвергали пыткам.

Материалы сопровождаются фотографиями заключенных Гуантанамо. Многие из снимков публикуются в открытом доступе впервые.

Вашингтон уже выступил с комментарием в связи с появлением очередного "слива" WikiLeaks. Спецпредставитель Барака Обамы по делам заключенных Дэниэл Фрид (Daniel Fried) назвал публикацию секретных досье неудачным решением.