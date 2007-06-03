Кто станет генеральным примарем в Кишинёве

В Молдове сегодня проходят выборы в местные органы власти.

Голосование началось в 7.00 по местному времени и продлится до 21.00. Открылись 1934 участка, объединенные в 898 избирательных советов.

Всего должно быть избрано 900 глав администраций населенных пунктов и более 12 тысяч местных советников, сказал собеседник агентства.

В выборах принимают участие 19 политических объединений. Как считают эксперты, наибольший интерес вызывает голосование за генерального примара (мэра) Кишинева. Всего претендентов на эту должность 18, но наибольшие шансы, по мнению аналитиков, у кандидата от правящей в Молдове компартии Вячеслава ИОРДАНА.