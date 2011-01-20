Пастору, намеревавшемуся сжечь Коран, запретили въезд в Англию

Великобритания отказала во въезде в страну американскому пастору Терри Джонсу, который накануне годовщины теракта 11 сентября намеревался публично сжечь Коран, сообщает Reuters. МВД Британии в среду вечером объяснило причины данного решения наличием признаков экстремизма в действиях пастора.

«Правительство Великобритании категорически осуждает любые проявления экстремизма, что и обусловило отказ пастору в разрешении на въезд в страну. Многочисленные высказывания пастора Джонса являются примером неприемлемого поведения», – говорится в заявлении британских властей.

Организация под названием «Англия – наша», придерживающаяся антииммигрантских взглядов, заявила, что пастор собирался посетить Британию в связи с их приглашением.

Движения антиэкстремистской направленности в свою очередь требовали от британских властей запретить Джонсу посещение страны.