Разбился Ан-22 Минобороны России

Самолет Ан-22 Минобороны РФ, который пропал с радаров во вторник поздно вечером, найден в районе поселка Красный Октябрь Тульской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "Обломки горящего самолета обнаружены с воздуха в 02.36... К месту крушения Ан-22 направлены поисковые группы", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, самолет летел из Воронежа на аэродром Мигалово на окраине Твери.

Источник Минобороны России сообщил РИА Новости, что на борту, по предварительным данным, находились 12 человек.

"С учетом того, что самолет пропал с радаров в 21.30 и до сих пор не поступило никаких сообщений от экипажа и пассажиров, можно предположить, что они погибли", - сказал источник.