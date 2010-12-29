Турция ждет ответа Украины относительно отмены виз

Турция ожидает ответа Украины относительно отмены визового режима.

Об этом сказал в интервью СМИ посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ.

Он отметил, что Турция готова отменить визы для украинцев.

"Мы, турецкая сторона, готовые отменить визы и заключить с Украиной комплексное соглашение по свободной торговле. С этой точки зрения мы имеем необходимое понимание и постоянно демонстрируем свою готовность”, - сказал он.

По словам посла, для отмены визового режима мы передали проект соответствующего Соглашения и ожидаем ответа. “В направленном проекте мы очень четко сформулировали наши взгляды относительно отмены визового режима», - сказал посол Турции, добавив, что предполагается отмена виз для “всех категорий граждан”.

В то же время посол отметил, что “не видит со стороны Украины ни одного шага в этом направлении”. “Понятно, есть ряд сомнений. Смотрите, в дипломатии есть процесс начала. Со своей стороны мы положили начало и ожидаем первого ответа», - сказал он. В связи с чем посол привел пример с Россией. “В процессе введения безвизового режима с Россией, турецкая сторона завершила процесс принятия. Что же касается Российской стороны, то она завершит процесс принятия после соглашения “о реадмиссии”. То есть безвизовый режим до сих пор не начат», - сказал он.