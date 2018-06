Названы все обладатели Оскара

Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала "Повелитель бури" (The Hurt Locker). 82-я церемония вручения премий "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе.

За главную статуэтку также боролись "Аватар" (Avatar), "Образование" (An Education), "Невидимая сторона" (The Blind Side), "Район №9" (District 9), "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds), "Тужься" (“Precious: Based on the Novel ‘Push’ by Sapphire”), "Серьезный человек" (A Serious Man), "Вверх" (Up) и "Мне бы в небо" (Up in the Air) - впервые с 1943 года в основной номинации были представлены не пять, а десять картин.

Режиссер "Повелителя бури" Кэтрин Бигелоу признана лучшим режиссером. Впервые в истории наград Американской академии "Оскар" в этой номинации присужден женщине.

Статуэтки за лучшие мужскую и женскую роли получили Джефф Бриджес ("Безумное сердце") и Сандра Баллок ("Невидимая сторона"), а за лучшие мужскую и женскую роли второго плана - Кристофер Вальц ("Бесславные ублюдки") и Мо`Ник ("Тужься).

Лучшей иностранной картиной стала аргентинская лента "Тайна в их глазах" режиссера Хуана Хосе Кампанеллы.

"Оскар" за лучший анимационный фильм получил мультфильм "Вверх" студии Pixar.

"Оскар" в номинации "Лучшая работа оператора" получил Мауро Фиоре за фильм "Аватар".

Лучший оригинальный сценарий создал Марк Боаль ("Повелитель бури").

(Все победители и номинанты на официальном сайте Киноакадемии)