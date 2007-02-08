Австрийские горнолыжные курорты ограничат количество туристов из России

Фешенебельные австрийские горнолыжные курорты вводят квоту на туристов из России, пишет в четверг британская газета The Guardian.

Владельцы пяти- и четырехзвездочных отелей на одном из самых престижных курортов в австрийских Альпах - Кицбюэле - подписали соглашение, предусматривающее, что россияне могут резервировать не более 10 процентов номеров в любой гостинице.

Глава министерства туризма Тироля Ренате Дайнер (Renate Danier) подтвердила в интервью The Guardian, что ограничения на прием российских туристов подписали 16 из 24 имеющихся на курорте пяти- и четырехзвездочных отелей Кицбюэля.

"Нам поступает слишком много заказов на номера в отелях от туристических агентств со всего мира, которые мы не в силах полностью удовлетворить, - объяснила она. - Мы международный курорт, и не хотим, чтобы россияне составляли 50 процентов отдыхающих".

В австрийских Альпах рады туристам из России, подчеркнула глава министерства туризма земли Тироль, но курорты не должны превращаться в "заповедники только для русских".

Отдых в австрийских Альпах, по сведениям The Guardian, предпочитают Роман Абрамович с семьей и супруга мэра Москвы Елена Батурина. Однако до последнего скандала с задержанием полицией российского бизнесмена Михаила Прохорова, большинство богатых россиян предпочитало французский горнолыжный курорт Куршевель.

Решение о введении квоты на русских туристов, принятое в Кицбюэле, отмечает The Guardian, вызвалало в Австрии противоречивую реакцию. Число туристов из России и других стран бывшего СССР, приезжающих на австрийские горнолыжные курорты, последние несколько лет постоянно растет. Состоятельные россияне, выбирающие отдых в австрийских Альпах, зачастую тратят за время своего отпуска больше, чем туристы из других стран мира.

Однако, пишет The Guardian, показная роскошь и шумные вечеринки с большим количеством алкоголя, которыми славятся отдыхающие в Альпах россияне, отпугивают от курортов других туристов и приводят к неоправданному росту цен на услуги и местную недвижимость.

Лента.ру