В странах ЕС снова разрешат проносить на борт самолетов жидкости

В странах Евросоюза снова будет разрешено проносить с собой на борт самолетов жидкости, гели и аэрозоли.

Как передает бельгийская радиостанция La Premiere, это станет возможным благодаря новым видам сканеров, которые установят с апреля 2013 года.

С 2006 года, по новым правилам безопасности авиаперелетов в странах Евросоюза, на борт самолета в ручной клади запрещено проносить жидкости, гели и аэрозоли объемом более 100 миллилитров. Все емкости должны быть упакованы в прозрачный пакет и не должны превышать в общем литр.

По данным радиостанции, новые сканеры позволят контролировать жидкие вещества в ручной клади пассажиров и выявлять опасные виды жидкостей.

В октябре 2009 года еврокомиссар по транспорту Антонио ТАЯНИ заявлял, что развитие технологий пока не позволяет снять установленные в 2006 году ограничения.

Тем временем, официальные органы Евросоюза еще не объявляли о принятии каких-либо новых правил авиационной безопасности и об установке новых видов сканеров.