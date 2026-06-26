Россия снова атаковала Одесскую область: без света осталась 'Украинская Венеция'

В результате удара загорелся дом, пострадал мужчина.

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала юг Одесской области – из-за вражеской атаки без света остался город Вилково, который также называют "Украинской Венецией".

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, ночью враг нанес по региону удар беспилотниками – пострадали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

"В результате атаки пострадал 47-летний мужчина. Начато расследование по ч. 1 ст. 438 – совершение военных преступлений – УК Украины", – сказала Верба.

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По данным главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, россияне атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру юга региона. В результате в Измаильском районе из-за повреждения объекта энергетики без света остались несколько населенных пунктов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, отметил Кипер.

"Также повреждения получила гражданская инфраструктура. В результате атаки загорелся коттедж. К сожалению, один человек пострадал. На местах работают все соответствующие службы", – рассказал чиновник.

Как отметили в оперативном штабе Измаильской РГА, в ночь на 26 июня противник атаковал инфраструктуру Вилковской городской территориальной общины. В результате удара возник пожар. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.

Что известно о Вилково

Это город в Измаильском районе Одесской области, в дельте Дуная, на крайнем юго-западе Украины. Вилково – последний населенный пункт на берегах Дуная перед его впадением в Черное море. Город также известен под названием "Украинская Венеция" благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их эриками), прорытым вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является обычным средством передвижения.

Другие атаки на Одесскую область

Как писал УНИАН, днём 23 июня в Одессе во время атаки с использованием дронов в районе пляжа "Видрада" погибла 26-летняя отдыхающая. Молодая женщина во время атаки загорала на побережье. Осколок дрона попал ей в область шеи. Медики скорой помощи пытались реанимировать пострадавшую, но безрезультатно. Также на пляже ранение получил 39-летний мужчина, которого доставили в больницу.

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