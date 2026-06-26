Валюта дорожает в конце недели: курс доллара и евро в Украине 26 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,51 грн, а евро – 50,77 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 июня, вырос на 5 копеек и составляет 45,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 3 копейки и составляет 51,44 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,77 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,85 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 51,30 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 26 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что в ближайшие дни курс доллара, вероятно, будет находиться в пределах 44,6–45,25 гривни, а евро будет колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривни. Предпосылок для резких изменений на валютном рынке пока нет.

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