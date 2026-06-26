Серийного производства украинской баллистики не будет до конца войны, – эксперт

Украина сможет наладить серийное производство ракет в мирное время, чтобы хранить их на складах или использовать на полигонах, убежден эксперт.

Серийного производства баллистики в Украине не будет до конца войны, ведь её нужно будет постоянно совершенствовать для обхода российской ПВО. Такой прогноз озвучил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев24".

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Это нужно понимать. Потому что любое средство, которое мы запускаем по вражеской территории, требует постоянного апгрейда. Потому что мы понимаем, где враг мешает нам пробивать противовоздушную оборону. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", – заявил Храпчинский.

По его мнению, запускать серийное производство ракет Украина сможет в мирное время, чтобы хранить их на складах или использовать на полигонах.

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Зато во время войны обновлять вооружение следует каждые 3–6 месяцев, добавил он. Этот процесс требует изменения технических характеристик и возможностей.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", – добавил эксперт.

Украинская баллистика: последние новости

Напомним, по прогнозу военного эксперта, полковника запаса ВСУ Сергея Грабского, если все пойдет по плану, говорить о создании украинских противоракетных систем как более дешевой альтернативы Patriot можно будет в 2027 году. Вместе с тем эксперт обратил внимание, что противоракетные системы являются в некотором роде новым видом вооружения не только для Украины, но и для большинства стран мира.

При этом эксперты считают, что для создания украинского противоракетного оружия необходима долгосрочная государственная стратегия на 10–20 лет, которая будет включать как финансирование, так и привлечение частного сектора оборонной промышленности.

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