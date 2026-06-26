Об осле из 'Шрека' снимут отдельный фильм: что уже известно

Лента выйдет в прокат летом 2028 года.

Кинокомпании Universal и DreamWorks официально объявили о работе над еще одним спиноффом франшизы "Шрек".

Фильм будет посвящен одному из любимых персонажей серии, Ослу, которого неизменно озвучивает культовый комик Эдди Мерфи ("Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поездка в Америку", "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл").

Как пишет Variety, лента под рабочим названием "Осел" (Donkey) должна выйти в прокат 30 июня 2028 года.

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Сообщается, что режиссером фильма станет Чарли Бин ("Лего Ниндзяго: Фильм", "Леди и Бродяга"), а сорежиссером – Мэтт Флинн, среди работ которого в DreamWorks в качестве художника-раскадровщика числятся "Дикий робот", "Кот в сапогах: Последнее желание" и "Плохие парни 2".

Как сообщал УНИАН, не так давно был опубликован трейлер долгожданного фильма "Шрек 5". Его выход запланирован на лето 2027 года.

Отметим, премьера анимационной фэнтези-комедии "Шрек", снятой по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга, состоялась в 2001 году. Мультфильм быстро получил статус культового, понравившись как критикам, так и зрителям (и собрав внушительную кассу).

В 2004, 2007 и 2010 года вышли еще три фильма серии, а в 2011 и 2022 годах зрителям показали два спиноффа про одного из центральных персонажей франшизи – Кота в сапогах.

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